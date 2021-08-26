Генпрокуратуру призвали проверить кандидатов от КПРФ на наличие бизнеса за рубежом

Юристы направили на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение (есть в распоряжении «Известий»), в котором попросили проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на участие в иностранном бизнесе, сообщает в четверг, 26 августа, «Прайм». В случае выявлении фактов нарушения российского законодательства юристы попросили принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева, подписавшая обращение, допустила, что соответствующую проверку могут не успеть завершить до выборов.

«Всё зависит от того, насколько госструктура будет заинтересована в проведении расследования и сможет ли она получить информацию по поводу упомянутых в открытых источниках иностранных организаций», — сказала она.

Пальцева отметила, что в случае установления вышеуказанных обстоятельств вопросы возникнут не только к государственной проверке документов, но и к самим кандидатам. Им, по словам юриста, может грозить уголовное ответственность, если выяснится, что они пытались скрыть наличие бизнеса за рубежом.

Речь идет, согласно обращению юристов, о кандидатах в депутаты КПРФ Александре Тарнаеве, Вадиме Кумине, Сергее Левченко и Леониде Калашникове. Они, как указано в документе со ссылкой на материал издания «Профиль» от 2 августа, являются лицами, аффилированными с иностранными компаниями и бенефициарами компании, которая выводит деньги из страны в офшоры, нарушая нормы антикоррупционного законодательства.

Ознакомиться с полным текстом обращения можно здесь (продолжение доступно по этой ссылке).

Так, согласно расследованию журнала, опирающегося на данные издания «Век», под контролем кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ от Крыма и Севастополя Тарнаева находится офшор Solidarity Finance Limited, который находится в юрисдикции Кипра. При этом отмечается, что он скрывает свое участие в кипрской компании и поэтому зарегистрировал ее на собственную дочь Надежду. Ей в то же время принадлежат доли в банке «Солидарность» через который, как полагает издание, и могут выводиться деньги за пределы России.

Причем вышеуказанную кредитную организацию, как указывается в материале, контролируют сын депутата Леонида Калашникова Дмитрий, а также Вячеслав Арбузов и Вадим Кумин.

Кроме того, по данным издания, чиновники от КПРФ являются бенефициарами АО «Зарубежэнергопроект». При этом порядка 70% акций данной компании принадлежит офшору Binum Securities LTD.

24 июля ЦИК России приняла решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ после того, как бывшая супруга предпринимателя Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре. 19 августа апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.