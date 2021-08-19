Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА
Мир
В Баварии назвали США ответственными за ситуацию в Афганистане
Спорт
Международная федерация гимнастики назвала непредвзятым судейство на ОИ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ возобновить московский формат по Афганистану
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $66 за баррель
Интернет
Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором

Верховный суд оставил в силе решение о недопуске Грудинина к выборам в ГД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о недопуске Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает корреспондент «Известий».

Оторвали от Грудинина: почему бизнесмен-коммунист остался без мандата
ЦИК наказал предпринимателя за сокрытие информации о наличии вкладов за рубежом

«Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей — не подлежащей удовлетворению», — говорится в постановлении судьи.

Отмечается, что решение о недоучке Грудина на выборы в Госдуму вступило в законную силу.

24 июля ЦИК России принял решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ после того, как бывшая супруга олигарха Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что олигарх действительно скрывает зарубежные счета.

Кроме того, в послании Грудинина указала, что перед бракоразводным процессом бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. При этом, как заявляла Грудинина, еще будучи в браке, предприниматель завел любовницу.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. В то же время в КПРФ выгораживают бизнесмена и даже внесли его в федеральную тройку, поскольку рассматривают его в качестве спонсора партии. Также адвокаты считают, что в случае попадания Павла Грудинина в Госдуму он усилит давление на свою бывшую жену.

Об иностранных счетах и 1/3 доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами. Тем не менее, как утверждает Ирина Грудинина, бизнесмен все еще владеет долей в иностранном офшоре.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021