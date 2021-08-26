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Эксперт оценил возможный отзыв лицензий у 30 банков из-за онлайн-казино

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Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко в четверг, 26 августа, прокомментировал «Известиям» прогнозы экспертов о возможном прекращении деятельности порядка 30 банков из-за борьбы с онлайн-казино.

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Так, он подчеркнул, что раньше кредитные организации зарабатывали на обналичивании денежных средств, которого в данный момент нет, а также на переводе их в другие страны, что уже, по его словам, не актуально. Еще одной статьей дохода является участие в работе онлайн-казино.

«Гемблинг» — очень высокодоходный бизнес, то есть те, кто его организовывает, делится с банками, чтобы на них шел поток денег», — объяснил Лашко.

Центробанк, по его словам, закрывает данную возможность для банкиров. Таким образом, государственные банки, соревнуясь за хороших корпоративных клиентов, продолжают зарабатывать на кредитах, так как имеют дешевое фондирование и широкую сеть филиалов. Крупные банки также используют льготные курсы по конвертации валют.

«Что остается делать малым банкам? Им достаются отказные заявки, а значит, нагрузка на капитал по выданным займам будет большая. Высокомаржинальные трансакционные доходы тоже закрыты. Остаются только узкие ниши», — подчеркнул он.

Лашко предупредил, что в случае наступления локдауна примерно на три месяца и снижения рынка недвижимости при этом еще на 20%, объем выставляемых на продажу объектов увеличится и начнутся дефолты по ипотеке. Одним из факторов, который может привести к таким последствиям, является тот факт, что большинство граждан купили квартиры в 2020–2021 годах по очень дорогой стоимости и с низким первоначальным взносом.

Ранее в этот же день был опубликован обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» согласно которому в апреле–июне 2021 года Банк России принудительно отозвал или аннулировал лицензии по запросу у 20 финансовых организаций, что в 2,5 раза больше, чем в I квартале. Всего за последние четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организации, в том числе 31 — по регуляторным основаниям.

Как объяснил управляющий директор отдела валидации агентства Юрий Беликов, отзыв лицензий по регуляторным основаниям — это вовлеченность в проведение сомнительных операций. В рамках этой классификации эксперт выделил новый сегмент — небанковские кредитные организации, которые обслуживают азартные игры, ставки и расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор.

Согласно прогнозу агентства, в ближайшие 12 месяцев в зоне повышенного риска прекращения деятельности будут находиться до 30 банков. Это 8,7% действующих участников рынка — 343 кредитные организации. Перечень «уязвимых» игроков и возможные причины ухода не раскрываются.

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