Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 30 банков из-за борьбы с онлайн-казино

В апреле–июне 2021 года Банк России принудительно отозвал или аннулировал лицензии по запросу у 20 финансовых организаций, что в 2,5 раза больше, чем в I квартале. Об этом сообщается в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» в четверг, 26 августа.

За последние четыре квартала рынок покинула 51 кредитная организация, из них 31 — по регуляторным основаниям, 12 — в результате добровольной сдачи лицензии, 8 — из-за реорганизации в форме присоединения к другим банкам. За весь прошлый год перестали работать 38 банковских и небанковских кредитных организаций.

Управляющий директор отдела валидации агентства Юрий Беликов отметил, что отзыв лицензий по регуляторным основаниям — это вовлеченность в проведение сомнительных операций.

«И в рамках этой классификации новый сегмент — это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством», — сказал он РБК.

Во время пандемии коронавируса в 2020 году в России регулятор брал паузу по расчистке банковского сектора — во II квартале того года ЦБ приостановил выездные проверки банков, но начал проводить их уже в июле. В феврале 2021 года в «Эксперт РА» сообщали, что в 2021 году до 33 финансовых организаций могут лишиться лицензии. Аналитики связывали риски дефолта с невосстановившейся после пандемии экономикой и оттоком средств россиян из вкладов.

Тогда аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер допустил, что если с рынка уйдут несколько банков, то это будут некрупные игроки, которые не повлияют на сектор. Председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч отметил, что во время кризиса устойчивые финансовые организации стали еще более устойчивыми, а более слабые ― начали проигрывать, что сказалось на средних цифрах по России.

В нынешнем обзоре рейтингового агентства говорится, что в этом году индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не вырастет сильно до полного восстановления экономики и адаптации кредитных организаций к изменившейся ситуации на рынке.

Специалисты прогнозируют консолидацию банковского сектора, в том числе из-за ухода с рынка неустойчивых банков, поглощения кредитных организаций более крупными игроками, добровольных аннулирований лицензий. Ожидалось, что после затишья частота ухода игроков с рынка ускорится.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», в ближайшие 12 месяцев в зоне повышенного риска прекращения деятельности будут находиться до 30 банков. Это 8,7% действующих участников рынка — 343 кредитных организаций. Перечень «уязвимых» игроков не и возможные причины ухода не раскрываются.