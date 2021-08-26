Собаки напали на ребенка в Подмосковье

Собаки напали на семилетнего мальчика в деревне Никольское Московской области. Об этом 26 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Животные напали накануне вечером. Собаки покусали ребенку спину, туловище и конечности.

Мальчика госпитализировали.

Похожий случай произошел 5 августа в Сочи: стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку.

Сначала животные побежали за жителем дома, который хотел выйти из подъезда, а затем набросились на девочку, которая шла впереди матери.

Женщина успела подбежать и прижать ребенка к себе. Собаки разбежались.

Также 31 июля в Воронеже стая собак напала на женщину с 10-летним сыном и ребенком в коляске. Женщина вышла на прогулку с детьми, когда стая из пяти собак начала на них лаять.

Позже одно животное напало на 10-летнего мальчика, разорвав ему штаны.