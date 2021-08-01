Прямой эфир
Спорт
Матч «Урал» — «Нижний Новгород» прервали из-за отключения света
Общество
Испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» планируют начать в сентябре
Мир
Модуль «Наука» крутанул МКС на полтора оборота
Спорт
Чемпионка Олимпийских игр Позднякова заявила о планах уйти в декрет
Происшествия
В Якутске произошел прорыв газопровода
Общество
В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа
Мир
Почти 60 лесных пожаров за сутки начались на западе Греции
Происшествия
Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено

В Воронеже стая собак напала на женщину с детьми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже стая собак напала на женщину с 10-летним сыном и ребенком в коляске 31 июля. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Воронежа. Женщина вышла на прогулку с детьми, когда стая из пяти собак начала на них лаять. Позже одно животное напало на 10-летнего мальчика, разорвав ему штаны. Произошедшее попало на записи с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мать пыталась закрыть ребенка от собак и отогнать их. После нападения стая животных убежала.

По факту нападения своры бездомных животных проводится проверка. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за бездомными животными и принимать меры по их отлову. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Днем ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подмосковье на двоих детей напала собака породы ротвейлер.

В ходе прогулки мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В это время с участка выбежала на улицу собака породы ротвейлер. Животное сначала напало на четырехлетнюю девочку, а затем повалило коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, и начало кусать его за голову.

Дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021