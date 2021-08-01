В Воронеже стая собак напала на женщину с детьми

В Воронеже стая собак напала на женщину с 10-летним сыном и ребенком в коляске 31 июля. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Воронежа. Женщина вышла на прогулку с детьми, когда стая из пяти собак начала на них лаять. Позже одно животное напало на 10-летнего мальчика, разорвав ему штаны. Произошедшее попало на записи с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мать пыталась закрыть ребенка от собак и отогнать их. После нападения стая животных убежала.

По факту нападения своры бездомных животных проводится проверка. Ребенку оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за бездомными животными и принимать меры по их отлову. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Днем ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в Подмосковье на двоих детей напала собака породы ротвейлер.

В ходе прогулки мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В это время с участка выбежала на улицу собака породы ротвейлер. Животное сначала напало на четырехлетнюю девочку, а затем повалило коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, и начало кусать его за голову.

Дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК РФ).