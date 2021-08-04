Прямой эфир
Политика
Москва призвала не спешить с выводами вокруг атаки на танкер у берегов Омана
Общество
Губернатор Амурской области и эксперты ЭИСИ обсудили борьбу с паводками
Наука
Компания Безоса раскритиковала Starship Маска из-за «повышенной опасности»
Мир
В Пентагоне пообещали продолжить укрепление военного потенциала Украины
Общество
Начальника службы по безопасности Мосгортранса отстранили из-за ДТП
Спорт
Борец и депутат рады Украины сплясал гопак после победы на Олимпиаде
Наука
Российский робот-полицейский прошел испытательный срок в ОАЭ
Мир
Белоруссия заявила о готовности решать пограничный вопрос с Литвой
Общество
Спасатели нашли заблудившуюся в горах Абхазии российскую туристку

Стая бродячих собак напала на 5-летнюю девочку в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в микрорайоне Лазаревское. Об этом сообщает в среду, 4 августа, Telegram-канал «Сочи № 1».

Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов
Просьба местных властей приостановить действие закона о животных не нашла отклика в Минприроды

По данным источника, собаки живут на детской площадке на улице Малышева.

На опубликованных кадрах можно заметить, как бездомные животные сначала побежали за жителем дома, который хотел выйти из подъезда, а затем набросились на пятилетнюю девочку, которая шла чуть впереди матери.

Женщина успела подбежать и прижать девочку к себе, пишет РЕН ТВ.

В тот же момент около подъезда животные окружили велосипедистку, которой пришлось слезть со своего транспорта, оставив велосипед на дороге.

Ранее, 31 июля, в Воронеже стая собак напала на женщину с 10-летним сыном и ребенком в коляске. Женщина вышла на прогулку с детьми, когда стая из пяти собак начала на них лаять. Позже одно животное напало на 10-летнего мальчика, разорвав ему штаны. Произошедшее попало на записи с камеры видеонаблюдения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021