Стая бродячих собак напала на 5-летнюю девочку в Сочи

В Сочи стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в микрорайоне Лазаревское. Об этом сообщает в среду, 4 августа, Telegram-канал «Сочи № 1».

По данным источника, собаки живут на детской площадке на улице Малышева.

На опубликованных кадрах можно заметить, как бездомные животные сначала побежали за жителем дома, который хотел выйти из подъезда, а затем набросились на пятилетнюю девочку, которая шла чуть впереди матери.

Женщина успела подбежать и прижать девочку к себе, пишет РЕН ТВ.

В тот же момент около подъезда животные окружили велосипедистку, которой пришлось слезть со своего транспорта, оставив велосипед на дороге.

Ранее, 31 июля, в Воронеже стая собак напала на женщину с 10-летним сыном и ребенком в коляске. Женщина вышла на прогулку с детьми, когда стая из пяти собак начала на них лаять. Позже одно животное напало на 10-летнего мальчика, разорвав ему штаны. Произошедшее попало на записи с камеры видеонаблюдения.