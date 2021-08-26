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Бывшая жена Ивана Краско рассказала о состоянии артиста после госпитализации

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Третья бывшая жена народного артиста России Ивана Краско Наталья Вяль 26 августа рассказала телеканалу «78» о состоянии актера, который накануне попал в реанимацию с инсультом.

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Как сообщила Вяль, состояние у артиста нормальное. При этом она не исключила, что сегодня его переведут из реанимации.

«Они его планируют сегодня по результатам исследования перевести на отделение, но пока ничего — на связи с врачами мои дети в городе, а я на даче. Врачи сказали, что, скорее всего, он пробудет до сегодняшнего дня в реанимации, и его переведут на отделение», — сказала женщина.

Кроме того, бывшая жена артиста добавила, что 23 сентября Краско должен играть в спектакле «Утоли мои печали» в Театре имени Комиссаржевской. Она отметила, что пока рано говорить, сможет ли он выйти на сцену.

Ранее, 25 августа, директор народного артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что перед тем как 90-летний артист попал в реанимацию с инсультом, ему стало плохо на даче, но тогда он не стал обращаться за помощью.

Иван Краско — народный артист России, советский и российский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по лентам «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6».

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