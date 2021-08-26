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Вузы России объявили дополнительный набор первокурсников

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Ряд российских вузов объявили о дополнительном наборе абитуриентов после того, как не смогли набрать нужное количество студентов, сообщает 26 августа издание «Коммерсантъ».

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Так, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова несколько факультетов объявили о дополнительном наборе абитуриентов на платные места. К примеру, на сайте факультете журналистики, указывается, что с 23 по 28 августа проходит допнабор абитуриентов на контрактные места.

«Если вы не успели подать документы в основном потоке, не выбрали нужную форму обучения или направление подготовки, получили двойку и хотите пересдать экзамен, у вас есть шанс попробовать еще раз», — говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения о дополнительном наборе обучающихся опубликованы на факультете психологии, философии.

Также Иркутский и Севастопольский государственные университеты объявили о приеме абитуриентов на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат. В Воронежском государственном техническом университете, где также объявили дополнительный набор, сообщили о росте спроса на дополнительные бюджетные места. Так, на одной из специальностей конкурс составляет 27 человек на место.

Ряд столичных вузов прибегли к дополнительному зачислению, когда поступивший абитуриент по какой-либо причине отзывает свои документы и тогда на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса.

Допзачисление объявили Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный строительный университет (МГСУ), Московский институт электронной техники (МИЭТ), Национальный исследовательский университет Московского энергетического института (НИУ МЭИ) и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Некоторые из них заявили о готовности взять абитуриентов и на бюджетные места.

По словам ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александра Безбородова, вузы недобрали абитуриентов в текущем году из-за несоответствия целевых цифр приема и конкурса. Он указал, что такое происходит, если количество бюджетных мест большое, а конкурс падает на протяжении нескольких лет.

В РГГУ, рассказал Безбородов «Известиям», удалось закрыть все бюджетные места в одну волну, некоторые вузы тем не менее высказывали недовольство, что не было второй волны.

Как отметил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласие и были зачислены сразу в несколько вузов. Сейчас эта ситуация исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, отчисляясь из других. В результате появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление, передает «Газета.ру».

Зачисление в вуз «во вторую волну» означает зачисление во второй этап, когда абитуриенты, не прошедшие на бюджетное отделение выбранного вуза на первом этапе, могли подать документы в другой университет, где шансов на поступление больше. В этом году такой способ поступления, «во вторую волну», был отменен.

Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе, а раньше максимум на трех. Однако непосредственно перед зачислением они должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

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