Ректор РГГУ объяснил дополнительный набор абитуриентов вузами

Некоторые вузы могли недобрать абитуриентов в текущем году из-за несоответствия целевых цифр приема и конкурса, такое происходит, если количество бюджетных мест большое, а конкурс падает на протяжении нескольких лет. Об этом в четверг, 26 августа, «Известиям» рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ряд российских вузов (среди них МГУ, Иркутский, Севастопольский и Воронежский государственные университеты) объявили о дополнительном наборе абитуриентов, так как набрать нужное число первокурсников не удалось.

«Если количество бюджетных мест большое, а конкурс падает на протяжении нескольких лет, то может случится недобор. К примеру, если необходимое для зачисления пороговое значение по ЕГЭ по русскому языку — 40 баллов, то человек с 39 баллами уже не пройдет в вуз. А ведь студентов с высокими баллами может просто не хватить. В результате ты либо набираешь очень слабых абитуриентов, либо у тебя недобор», — объяснил Безбородов.

По его словам, в РГГУ удалось закрыть все бюджетные места в одну волну. Самый высокий конкурс был на такие направления, как реклама и связи с общественностью, а также на исторический факультет и факультет международных отношений. Высокие конкурсы, как отметил ректор вуза, являются результатом планомерной работы РГГУ с абитуриентами в течение года — дни открытых дверей, встречи с абитуриентами.

«Поэтому многие их них, в итоге, поступали к нам. Некоторые вузы, тем не менее, высказывают недовольство, что не было второй волны. У нас оснований высказывать его нет. Хорошо сработали приемные комиссии. Однако хотелось бы, чтобы конкурс на бюджетные места магистерских программ был выше. Тогда бы мы отобрали более подготовленных абитуриентов», — добавил Безбородов.

Он отметил, что напрямую с новым способом зачисления абитуриентов (в одну волну) это не связано, однако в предыдущие годы конкурсы были выше.

Зачисление в вуз «во вторую волну» означает зачисление абитуриентов во второй этап, когда абитуриенты, не прошедшие на бюджетное отделение выбранного вуза на первом этапе, могли подать документы в другой университет, где шансов на поступление больше. В текущем году подобный способ поступления был отменен.

19 августа ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров заявил, что ведение механизма зачисления в один этап упрощает и упорядочивает систему приема в российские вузы, это шаг в сторону повышения ответственности всех сторон приемной кампании.

18 августа стало известно, что в этом году многие абитуриенты испытали особые сложности с поступлением. 11 августа — в последний день, когда на сайте выбранного вуза можно было оставить согласие на зачисление, — на сайтах учебных заведений произошел ажиотаж, абитуриенты стали переходить из вуза в вуз, интернет-страницы висли, и в итоге многие потенциальные студенты с высокими баллами ЕГЭ не смогли сделать решающий «клик» и так и не попали ни в один вуз.