Дерматолог назвала самую опасную процедуру для лица на дому

Пилинг является самой опасной процедурой для лица на дому, часто после него на коже появляются ожоги. Об этом в четверг, 26 августа, заявила врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

«В основном домашние пилинги делают из хлорида кальция и из уксуса. Ими пытаются снять мертвую кожу и выровнять цвет лица. И если все делать правильно, то действительно можно получить хороший эффект. Но часто люди не могут рассчитать концентрацию либо неровно накладывают, бывает неправильное время экспозиции, то есть то время, в течение которого мы держим средство на лице. Исходя из этого, получаем те или иные осложнения», — рассказала она «Москве 24».

Дерматолог отметила, что проблемы могут возникать не только при неправильном приготовленном средства, но и после удачного пилинга. В таком случае верхний слой кожи сходит, появляются корочки, и эти корочки люди начинают сдирать.

«Когда это происходит, на коже образуется пигмент и даже появляются рубцы. Корочки сдирать нельзя, даже если это легкое шелушение. Нельзя помогать им ни мочалками, ни ногтями — ничем», — добавила врач.

Кроме того, она отметила, что неправильный уход за кожей после пилинга может также привести к развитию инфекции. Дерматолог объяснила это тем, что во время процедуры сходит старая кожа, на ее месте появляется молодая и тонкая. Противомикробный барьер новой кожи еще не сформирован, поэтому инфекция может развиться быстро.

Эксперт посоветовала проконсультироваться со специалистом перед косметическими процедурами, чтобы определить тип кожи, а затем понять, какие косметические средства и в каком количестве ей подходят.

Ранее, 28 мая, Егорова предупредила об опасности некоторых видов косметики. По ее мнению, тональный крем — самый вредный предмет макияжа, так как не дает коже дышать и приводит к закупорке пор. Врач добавила, что чаще всего проблемы с кожей возникают из-за натуральной косметики, в которой содержатся растительные экстракты и масла.