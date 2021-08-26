Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков коронавируса

Коронавирус могли вывести в биолабораториях США. По крайней мере в этом убежден постпред Китая в ООН, который призвал Всемирную организацию здравоохранению проверить предположение. Версия искусственного возникновения возбудителя не теряет популярности, а специалисты так и не смогли ее опровергнуть, передает телеканал «Известия». При этом опасные вирусы изучали не только в Ухани. Представитель Китая предложил и конкретных кандидатов на проверку — лаборатории в Форт-Детрике и в Университете Северной Каролины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.