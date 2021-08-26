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Сервис с правилами финансовой безопасности запустили на «Госуслугах»

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Сервис с правилами финансовой безопасности «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги». Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Прийти в платформу: в России появился ресурс для борьбы с мошенниками
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Новый сервис позволяет получить информацию о правилах финансовой безопасности в онлайн сред и советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

«Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему Госуслуг — шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности [...] Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени»,— заявил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

Ранее, 23 августа, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году, благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» увеличится в 10 раз.

Технологии ИИ поспособствуют увеличению эффективности цифровой трансформации до семи раз, отметил Чернышенко со ссылкой на оценку экспертов Аналитического центра при правительстве России и «Сбера».

9 июня сообщалось, что Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала «Госуслуги». Отмечалось, что при подаче заявки на госуслугах гражданину больше не придется полностью заполнять онлайн-заявление вручную и искать бумажные документы. За него это частично автоматически сделает портал.

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