Прийти в платформу: в России появился ресурс для борьбы с мошенниками

В пятницу 21 мая в России запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними , выяснили «Известия». Презентация ресурса пройдет на Российском интернет-форуме. С помощью него жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте, получить алгоритм действий в этой ситуации , а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы . Эксперты считают, что платформа будет полезна, если ее запуск не превратится в разовую акцию, а в продвижение вложат значительные денежные и временные ресурсы. Также эффективность ресурса можно будет оценивать по тому, насколько он поможет сформировать у граждан привычку сообщать о происшествиях в правоохранительные органы.

В «одно окно»

В пятницу на РИФ-2021 Народный фронт презентует платформу «Мошеловка» или волонтеры против мошенничества. Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой.

Как рассказали «Известиям» организаторы платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений . Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые злоумышленники только обкатывают. Также пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий (что делать в этой ситуации? куда обращаться?). Кроме того, сообщили в ОНФ, эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию Банку России и правоохранительным органам .

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи.

— Мошенничество — очень гибкое явление. Каждый день появляются новые схемы и всё больше пострадавших. Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников , не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, поскольку не верит, что мошенников найдут и вернут деньги , — сообщила она «Известиям».

Евгения Лазарева пояснила, что одна из задач ресурса — привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, чтобы увеличить шансы на разоблачение преступных групп.

Бороться с мошенничеством сложно из-за постоянного появления новых схем, но необходимо, соглашается директор АРФГ Вениамин Каганов. По его мнению, в этом смысле чрезвычайно важны просвещение граждан и формирование установок на безопасное финансовое поведение.

— Но помимо этого, надо понимать, как распознать мошенника, не стать жертвой их криминальных умений, — подчеркнул он.

Привычка жаловаться

Опрошенные «Известиями» эксперты, в целом, положительно отнеслись к созданию ресурса, нацеленного против мошенников. Однако они отметили несколько моментов, которые должны учесть организаторы, чтобы сайт стал действительно эффективным, а также не послужил дополнительным источником риска.

Так, руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея полагает, что действенность платформы будет зависеть от того, станет ли его использовать значительное количество люде й, особенно из уязвимых групп населения.

— На создание такого бренда может понадобиться довольно много времени и ресурсов с точки зрения продвижения сайта и информирования граждан. При этом такое информирование должно быть постоянным, а не одноразовым , а сообщения от населения должны приходить в значительном объеме, — уверен он.

Только это, полагает эксперт, позволит выработать у людей стойкую ассоциацию, что в случае мошенничества они должны зайти именно туда.

Что касается практической ценности портала для регулятора и правоохранительных органов, то, по мнению Егора Кривошеи, это будет зависеть от качества информации от граждан и кураторов сайта .

— В целом, модели краудсорсинга, когда большая группа пользователей обозначает свои проблемы или предлагает идеи, — это успешная модель в разных индустриях. Для выслеживания мошенничества она тоже может быть полезной, — прокомментировал он.

В прошлом году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% до 9,8 млрд рублей, указал в апреле ФинЦЕРТ ЦБ . Чуть ранее регулятор сообщил о том, что большинство киберпреступлений совершается в отношении возрастных граждан (50 лет и старше), многие из которых пока с интернетом на «Вы».

В последнее время также начала стремительно расти доля молодежи (до 20 лет) среди жертв злоумышленников. В прошлом году на них приходилось уже 4% от пострадавших. В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о запуске портала. Но, как ранее отмечал в разговоре с «Известиями» куратор ФинЦЕРТа Артем Сычев, проблема с подростками состоит в том, что они не имеют навыка жаловаться. Скорее, предпочтут сообщить о хищении в соцсети, чем родителям, регулятору или правоохранительным органам. Возможно, именно портал, который ведут такие же молодые люди, сможет развить в юных гражданах привычку сообщать о проблеме на том этапе, когда еще не совсем поздно.

Как считает замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова, эффективность «Мошеловки» будет определяться тем, приведет ли деятельность ресурса к ликвидации преступных групп и приговорам злоумышленникам .

— Важно мотивировать жертв мошенничеств обращаться в полицию для расследования. Если портал предоставит алгоритм действий в случае разных инцидентов и поможет составить заявление, больше пользователей зафиксируют нарушения и потенциально повысится вероятность обнаружения и задержания злоумышленников, — подчеркнула она.