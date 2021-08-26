В Москве утвердили меры поддержки молодежи возрастом до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба правительства столицы.

«Правительство Москвы распространит действие мер поддержки молодежи в сфере занятости на жителей города в возрасте до 35 лет. Ранее действие указанных мер прекращалось по достижении гражданами возраста 30 лет. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Также молодые люди смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

«В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет. Распространение действующих мер поддержки на жителей города в возрасте до 35 лет позволит оказать содействие в трудоустройстве большему числу граждан, испытывающих трудности в поиске работы», — добавили в пресс-службе.

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