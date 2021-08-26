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ВМС США уничтожили фрегат Ingraham во время учений

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Американские военные во время учений уничтожили списанный фрегат Ingraham. Видео с учений Sinking Exercise 24 августа было опубликовано на YouTube-канале ВМС США.

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15 августа по Ingraham нанесли ракетные удары, а затем выпустили торпеду Mark 48. В результате этого корабль развалился на несколько частей и затонул, пишет The Drive.

Корабль Ingraham был последним из судов типа Oliver Hazard Perry. Они строились в 1970-е годы и до сих пор используются в ряде стран. Из состава ВМС США корабль вывели в 2015 году.

17 августа глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхёрк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Он уточнил, что РФ и Китай «развили очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели в Белом море. Скорость полета составила 7 Махов, а дальность — свыше 350 км. Минобороны РФ планирует оснащать комплексом «Циркон» подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.

В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби назвал новые гиперзвуковые ракеты России дестабилизирующим фактором, поскольку они способны нести ядерный заряд.

В марте аналитики шведской газеты Aftonbladet высказали мнение, согласно которому наличие у РФ наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) говорит о преимуществе страны перед НАТО. Эксперты подчеркнули, что в распоряжении организации находится меньшее количество такого типа оружия.

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