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Диетолог рассказала о еде будущего

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Цифровизация повлияет на то, что люди будут есть в будущем. Об этом в четверг, 26 августа, заявила кандидат медицинских наук, диетолог, доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Лариса Федотова.

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«Каким бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация, причем гораздо раньше, чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и так далее. Правда, пока всем этим «докторам на руке» мы не особо доверяем, используем их скорее ради интереса», — приводит «Российская газета» слова Федотовой.

Специалист добавила, что в будущем систему отрегулируют, и врачи смогут определять, что употреблять в пищу оптимальнее всего, то есть будет выработана стратегия рационального питания для каждого человека.

Как прогнозирует врач, люди пойдут по пути выбора качественного и полезного питания с учетом потребностей своего организма и с поправкой на содержимое своего кошелька.

Накануне сообщалось, что тыква обладает массой полезных для здоровья свойств благодаря своей мякоти. В мякоти плода содержатся антиоксидантные витамины А, С и Е, витамины группы В — рибофлавин, фолиевая кислота, В6, тиамин, ниацин и пантотеновая кислота, магний, калий, марганец, фосфор, медь и железо, клетчатка, а также полифенольные соединения, такие как бета-каротин, лютеин, бета-криптоксантин и зеаксантин.

24 августа врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев назвал продукты, способные поднять уровень железа в организме. К ним относятся мясо, яйца, субпродукты. Особенно железом богаты печень и кровяные колбаски.

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