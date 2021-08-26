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Правительство поддержало штрафы для неаттестованных гидов

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В России в 2022 году введут наказание за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков. По информации «Известий», правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы Бориса Пайкина и Сергея Кривоносова «О внесении изменений в КоАП в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Документ имеется в распоряжении «Известий».

Им предлагается дополнить ст. 14.51 «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности» Кодекса об административных правонарушениях новыми частями 11–13. Речь идет о том, чтобы установить ответственность за оказание услуг экскурсовода или гида-переводчика лицом, которое не прошло аттестацию, а также за привлечение такого лица к оказанию соответствующих услуг. Наказание вводят и за то, что экскурсовод не прошел проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности.

По этим нормам физлицам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлицам — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Этот законопроект как раз идет в рамках уже принятого и подписанного президентом закона об ответственности турагентов . Изначально мы хотели, чтобы Госдума рассматривала их вместе, но был ряд замечаний, которые мы устраняли. Сейчас он уже прошел согласование в правительстве и будет рассмотрен парламентом следующего созыва, после выборов», — объяснил «Известиям» один из авторов, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

По его словам, законопроект должен вступить в силу одновременно с первым законом: в июле 2022 года.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сняли без языка: кабмин поддержал штрафы для неаттестованных гидов

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