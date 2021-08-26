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Минтруд изменит правила начисления соцвыплат

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Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Как пояснила «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то, по новым правилам, при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

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«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года», — сообщила «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Пособия на детей от трех до семи лет варьируются в зависимости от доходов семьи и составляют от 50% до 100% величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума. Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уровень недостатка: Минтруд изменит правила начисления соцвыплат

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