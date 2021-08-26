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Себастьян Курц принял в Вене Сергея Лаврова

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Себастьян Курц принял в Вене Сергея Лаврова. В честь визита над резиденцией канцлера вывесили российский триколор. Отмечается, что впервые иностранная делегация в Вене удостоилась такой чести. Встреча с Курцем прошла тет-а-тет, без заявлений для прессы, сообщает телеканал «Известия». В ходе визита российский министр также посетил штаб-квартиру МАГАТЭ. Визит в Австрию — второй пункт в европейской поездке Лаврова. Ранее российский министр посетил Венгрию. После переговоров в Австрии Лавров отправится в Италию.

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