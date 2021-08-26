Эвакуированный из Афганистана мальчик рассказал о перелете в Россию

Мальчик по имени Амин, который прибыл в Россию на борту эвакуационного борта Минобороны России рассказал о том, как прошел перелет.

По его словам, он доволен прилетом в страну. Также Амин отметил, что врачи, сопровождавшие борт помогали всем находившимся в самолете гражданам. Кроме того, мальчик в ответ на вопросы рассказал, что кормили на борту эвакуационного самолета вкусно, а больше всего ему понравилось российское печенье.

Два эвакуационных борта Минобороны РФ из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский в Московской области ранее 26 августа.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана осуществлялся по поручению президента России Владимира Путина. При этом три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек.

В самолетах находились бригады военных медиков, которые в случае экстренной ситуации могли оказать необходимую помощь. Российские самолеты эвакуировали как граждан России, так и граждан стран — членов ОДКБ и Украины. Один из самолетов уже сел в Таджикистане, где сошли несколько эвакуированных граждан этой страны. Также два самолета совершили посадку в Киргизии, куда доставили эвакуированных граждан республики.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.