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В Белоруссии за драку задержали более десяти футбольных фанатов

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Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила в среду, 25 августа, об аресте недалеко от Минска более десяти футбольных фанатов, в том числе несовершеннолетних, из-за массовой драки.

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«В ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве возле поселка Сосны сотрудниками минского управления ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) при поддержке ОМОНа пресечена массовая драка участников околофутбольных фанатских группировок. Более десяти человек, среди которых и несовершеннолетние, доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства», — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.

В Министерстве разбираются в подробностях произошедшего.

В субботу, 21 августа, в центре Рязани, в районе Первомайского проспекта, произошла массовая драка. Потасовка попала на видео, а позже ее выложили в соцсеть. Конфликт произошел между двумя женщинами и двумя мужчинами. На кадрах видно, что именно девушки вели себя агрессивно и нападали на мужчин.

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