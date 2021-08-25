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Исследования выявили постепенный рост защиты от вакцины «Спутник V»

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Производители «Спутник V» в среду, 25 августа, поделились в Twitter результатами аргентинских исследований, которые показали, что после российской вакцины защита от коронавирусной инфекции постепенно усиливается в течение 6 месяцев.

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«Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение 6 месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег», — приводятся выводы исследования из Аргентины.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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