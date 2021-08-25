Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела сына Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения вреда здоровью семилетнему сыну российского певца Стаса Пьехи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 25 августа, на сайте СК России.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела. <...> Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях», — отмечается в заявлении.

В СК рассказали, что насилие над детьми «стало весьма распространенным средством решения конфликтов, которые вполне могут быть решены цивилизованным путем».

Только за первое полугодие 2021 года, по данным следствия, было возбуждено 126 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним и 310 уголовных дел об истязаниях.

«Позиция руководства Следственного комитета бескомпромиссна на этот счет: ни один факт нарушения прав детей не должен оставаться без внимания», — подчеркнули в СК России.

20 июля Стас Пьеха рассказал, что его семилетнего сына Петю госпитализировали после конфликта с соседями в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом, где мальчик находился с матерью и ее родителями. Инцидент произошел после того, как ребенок поссорился с соседским мальчиком, и его мать, Ирина Безбородова, «очень жестко» выгнала ребенка из своего дома. Ребенок обиделся и карандашом проткнул надувной бассейн женщины.

По словам матери ребенка Наталии Горчаковой, когда Безбородова узнала об испорченном бассейне, она напала на Петю и «со всей дури швырнула» его так, что он «ударился головой о землю». Горчакова также указала, что Безбородова ударила и ее мать, которая пыталась заступиться за ребенка. Нападавшая также заявила, что бабушку ребенка стоило «грохнуть».

Как писала «Газета.ру», по словам адвоката певца Сергея Жорина, у ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У тещи артиста травмирована рука.

Ситуацию с избиением ребенка взял под свой контроль Бастрыкин. На следующий день после нападения Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту избиения мальчика.

Тогда же футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал из дома свою супругу Ирину, напавшую на сына Пьехи. Судья назвал жену истеричкой и подчеркнул, что не намерен терпеть подобное поведение в своем доме. Сам певец, комментируя это, отметил, что ситуация в семье арбитра является их личным семейным делом, которое он «не уполномочен никак комментировать и решать».

При этом 22 июля Пьеха заявил, что хочет, чтобы напавшая на его ребенка понесла максимально возможное наказание за свои действия. На следующий день Горчакова сообщила, что сына Пьехи выписали на амбулаторное лечение домой.