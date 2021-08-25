МВД разработало поправки в правила тестирования водителей на опьянение

В МВД России предложило изменить правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В ведомстве подготовили проект постановления, сообщили в пресс-службе МВД в среду, 25 августа.

Согласно документу, изменения предлагают внести в правила освидетельствования водителя и оформления его результатов, а также направления на медицинское освидетельствование, его проведение и оформление итогов.

Кроме того, документ определяет перечень средств измерений, так как ранее анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе в указанный перечень ранее не включались. Проект предлагает закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения и обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе, проверенных в установленном порядке юридическими лицами или аккредитованными индивидуальными предпринимателями.

«Также предусматривается необходимость информирования освидетельствуемых водителей транспортных средств о наличии сведений о результатах поверок данных технических средств в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений», — приводит сообщение ТАСС.

В июле сообщалось, что МВД прорабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов, позволяющих выявлять пьяных водителей на дорогах. Их применение позволит сократить время при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить субъективизм и, соответственно, предотвратить конфликтные ситуации.