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Оснащенные «Кинжалами» МиГ переведут в автоматический режим

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Боевые самолеты МиГ-31К, носящие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», получат систему управления, которая возьмет на себя пилотирование в момент пуска. Она выведет самолет на необходимые режим полета, скорость и высоту, выяснили «Известия».

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Экипаж истребителя будет только следить за приборами и в нужный момент производить пуск. Появление новой системы управления ускорит процесс подготовки пилотов в войсках, так как «в ручном режиме» запускать «Кинжалы» могли только асы.

По словам источников, все поставленные ВКС России самолеты будут оснащены новой системой управления. Именно доводка новой системы была определяющим фактором в новом контракте на закупку МиГ-31К. Уже с 2018 года десять таких самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве на юге страны. Они неоднократно успешно применяли «Кинжалы» по целям на расстоянии не менее 800 км.

Пуск гиперзвуковой ракеты в ручном режиме полета требует высочайшего летнего мастерства, рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

«Все-таки машина должна быть рассчитана не на самых опытных летчиков, а на обычного «середняка», который сел и полетел, выполнил поставленную задачу. Теперь во всех воинских частях, где будут нести службу МиГ-31К, экипажи будут обучаться работать с новой ракетой», — рассказал он.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Был разработан в Советском Союзе, многие специалисты и сейчас называют его непревзойденной машиной в своем классе. Версия МиГ-31К под «Кинжал» была разработана в 2018 году.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Небесные точки: «Кинжальные» МиГи переходят в автоматический режим

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