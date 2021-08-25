В Вене проходит встреча Лаврова и Курца

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца в формате тет-а-тет проходит в Вене в среду, 25 августа.

Перед началом переговоров Лавров и Курц обменялись рукопожатиями и сфотографировались, передает RT.

Встреча проходит в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме.

Ранее в этот день глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил по итогам переговоров с Лавровым, что Россия есть и будет частью европейской реальности, сообщается на сайте kp.ru. Он указал на то, что Россия является самым большим географическим соседом, поэтому сотрудничество во многих сферах вполне логично.

Он отметил, что отношения между ЕС и РФ достигли «низшей точки». Вместе с этим Вена намерена продолжить поддерживать диалог с Москвой.

В свою очередь, Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС. Он отметил, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.

Австрия в преддверии встречи Курца с Лавровым впервые подняла российский флаг над зданием ведомства федерального канцлера. По словам собеседников «Известий», это политический жест и признак уважения к приехавшей российской делегации.