Памятник Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище

Памятник народному артисту СССР, режиссеру Георгию Данелии установили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В церемонии открытия монумента приняла участие министр культуры России Ольга Любимова.

«Скульптором монумента выступил народный художник России Георгий Франгулян», — говорится в сообщении.

Данелия изображен в образе главного героя фильма «Не горюй!», передает агентство городских новостей «Москва».

«В последних кадрах персонаж Серго Закариадзе уходит в темную комнату. Это гениальное завершение гениального фильма, и на памятнике изображен именно этот момент. Георгий Николаевич уходит от нас во тьму или в свет, его путь лежит по спирали, это полет в вечность», — приводит пресс-служба слова скульптора.

Георгий Данелия умер 4 апреля 2019 года в возрасте 88 лет. Медики диагностировали у него воспаление легких в конце февраля. Режиссера ввели в искусственную кому, он стал поправляться, но сердце не выдержало. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Георгий Данелия родился в Тифлисе, однако почти сразу после этого его семья переехала в Москву. В режиссуру он пришел не сразу: вначале окончил Московский архитектурный институт, затем поступил на Высшие режиссерские курсы. В начале карьеры работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме», затем дебютировал в 1960 году с картиной «Сережа». Однако широкую известность ему принес фильм «Я шагаю по Москве» в 1964 году. Зрители помнят и ценят его работы «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Осенний марафон», «Мимино» и др.