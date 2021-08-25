Президент Кубы выразил Путину признательность за предоставленную гумпомощь

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе Кремля.

«Мигель Диас-Канель от имени всех граждан республики выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты, медицинские материалы и оборудование», — говорится в заявлении.

Кубинский лидер также отметил особенную востребованность этой помощи на Кубе в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления.

В конце июля Минобороны России направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» более чем с 88 т гуманитарной помощи. Груз был отправлен по поручению Путина.

22 июня российский лидер провел телефонный разговор с президентом Кубы. Стороны затронули некоторые темы актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, в том числе обсудили дальнейшую координацию действий по международным вопросам и взаимодействие в рамках ООН.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.