В Латвии демонтируют памятник советскому генералу Николаю Якунину

В латвийском городе Мадона будет демонтирован памятник советскому генерал-майору Николаю Якунину (1902–1944), погибшему при освобождении республики от нацистов. Об этом сообщает в среду, 25 августа, городское самоуправление на своем сайте.

В настоящий момент памятник находится рядом с Мадонской государственной гимназией. Останки генерала будут эксгумированы и вместе с обелиском перенесены на местное братское кладбище. Отмечается, что российская сторона планирует перезахоронить останки Якунина в место, где ранее находился центральный ансамбль кладбища с обелиском Победы и Вечным огнем.

В управлении уточнили, что Россия также «планирует за свой счет установить отреставрированный памятник Якунину».

«6 августа 2021 года Комитет братских кладбищ получил из министерства иностранных дел информацию о том, что Российская Федерация дала свое согласие на перезахоронение останков генерал-майора Советской армии Николая Якунина», — говорится в сообщении.

Представители Мадонского самоуправления 16 и 18 августа встретились с Комитетом братских кладбищ и поисковым отрядом «Легенда», а также с представителями посольства России в Латвии для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с захоронением останков Якунина.

Именно «Легенде» и поручено провести работы по эксгумации и идентификации останков советского генерала. Их планируется провести 26 и 27 августа.

Генерал-майор Николай Якунин (1902–1944) — герой Советского Союза. Он был командиром 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мадона.

В марте портал LA.LV сообщил, что у политиков из Национального объединения вызвало недовольство местоположение памятника. Они отмечали, что подобные мемориалы должны быть в одном месте на Братском кладбище. Это не уважение к тому, что похоронено, поэтому очень надеемся, что сможем договориться обо всем с Россией, подчеркнули политики.

В ноябре 2020 года, стало известно, что неизвестные облили краской находящиеся на братском кладбище в литовском городе Обяляй памятник бойцам Красной армии и могильные плиты, а также нанесли оскорбительную символику в виде крестов и свастики. В связи с этим Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.