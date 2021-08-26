Диетологи назвали продукты для улучшения мозговой деятельности

Рыба, орехи, куркума, овощи способны стимулировать работу мозга, рассказали диетологи онлайн-сервиса «СберЗдоровье». По данным «СберМаркета», корзина продуктов для улучшения умственной деятельности обойдется россиянам в 1821 рубль. Соответствующее исследование имеется в распоряжении «Известий».

По словам диетолога Маргариты Макухи, клетки головного мозга — нейроны — нуждаются в поступлении полезных веществ, как и любые другие клетки организма. Во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности потребность в этих веществах существенно возрастает, поэтому сбалансированный рацион является залогом здоровой мозговой деятельности, добавила специалист.

«Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности. Такие минералы, как магний, цинк и селен, улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга. Они содержатся, например, в шоколаде и бананах», — подчеркнула Макуха.

Витамины группы В помогают в профилактике стрессовых реакций, депрессий, участвуют в биохимических процессах и могут поступать в организм со свежими овощами, черникой и куркумой, продолжила диетолог. Витамин D, в свою очередь, важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания — он содержится в молоке и морепродуктах.

Онлайн-сервис «СберМаркет» проанализировал цены на продуктовую корзину, в которую вошли: охлажденная форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зеленый чай, куркума и черника. По данным аналитиков, такая корзина обойдется в 1821 рубль по средним ценам по России. В Москве немного дороже — 2181 рубль, а в Санкт-Петербурге — 1769 рублей. При этом, самая дорогая позиция в чеке — охлажденная красная рыба, она стоит от 900 до 1200 рублей за 1 кг.

18 августа было опубликовано исследование, согласно которому, чтобы улучшить общее состояние здоровья в рацион следует включить такие продукты, как чечевица, фасоль, черноглазый горох, яйца, брокколи, орехи, семена подсолнечника. Также полезно добавить помидоры, яблоки, вишню, красный болгарский перец и красную редьку.