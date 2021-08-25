Нарколог назвал симптомы отравления метанолом

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что при употреблении метанола в первые два часа начинают проявляться симптомы отравления.

В частности, по его словам, начинает падать зрение. Врач уточнил, что в подобных случаях следует срочно вызвать врача.

«Метанол — токсическое вещество, и вследствие этого общее состояние будет ухудшаться, будет тяжелое опьянение с потерей зрения. В таких случаях надо срочно, любыми способами или вызывать «скорую», или при помощи окружающих добираться до ближайшей больницы», — сказал Брюн в ходе беседы с журналистами.

В то же время он подчеркнул, что если человек отравился именно метанолом, то только реанимационные или интенсивные мероприятия по детоксикации могут помочь спасти ему жизнь.

Нарколог обратил внимание на то, что метанол является тяжелейшим ядом, употребление которого приводит к летальному исходу, а в легких случаях — к отравлениям, слепоте или тяжелым соматическим расстройствам, инвалидизирующим человека.

«Категорически нельзя приобретать алкоголь у случайных лиц, приобретать несертифицированное спиртное, тем более в нелицензированных для продажи алкоголя магазинах. Это смертельно опасно», — заключил Брюн.

Ранее, 22 августа, как отметили следователи, сотрудники предприятия в Пудожском районе в Карелии употребили суррогатный алкоголь. Двое мужчин скончались, шестеро были доставлены в больницы с признаками острого отравления. 24 августа минздрав республики сообщил о гибели двух пациентов. За жизни остальных пострадавших борются врачи.

По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. Все потерпевшие — граждане Белоруссии.