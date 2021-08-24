Число погибших от отравления алкоголем увеличилось до четырех в Карелии

Минздрав Карелии сообщил о гибели еще двух человек после отравления алкоголем. Таким образом, число погибших достигло четырех.

По версии следствия, 22 августа сотрудники предприятия в Пудожском районе употребили суррогатный алкоголь. Двое мужчин скончались, шестеро были доставлены в больницы с признаками острого отравления. 24 августа Минздрав республики сообщил о гибели двух пациентов. За жизни остальных пострадавших борются врачи.

Специалисты провели лабораторные исследования, в крови всех пострадавших обнаружен метанол. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело. Все потерпевшие — граждане Белоруссии.

Ранее в администрации высказывали предположение, что иностранцы могли отравиться не алкоголем, а грибами.

В Орске (Оренбургская область) от отравления контрафактным алкоголем скончались мужчина и две женщины. По данным следствия, один из членов семьи приобрел спиртное в неофициальной торговой точке, алкоголь был выпит на семейном празднике.