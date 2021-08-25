Суд назначил год ограничения свободы мундепу Люсе Штейн

Мундепу Басманного района Москвы Люсе Штейн судом был назначен приговор в виде года ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Такое решение было принято в среду, 22 августа, Преображенским районным судом столицы.

Ранее прокурор запрашивал для нее два года ограничения свободы.

По данным следствия, из-за призыва горожан к участию в несанкционированной акции, обвиняемая создала угрозу массового заболевания коронавирусом.

6 августа Олега Навального, брата российского блогера Алексея Навального, приговорили к одному году лишения свободы условно за нарушение санитарных норм. 2 августа бывший юрист ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь также была признана виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Некоторые участники акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.