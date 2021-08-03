Соболь признали виновной в нарушении санитарных норм на акции протеста

Суд в Москве признал бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции. Об этом во вторник, 3 августа, рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

«В Преображенском началось оглашение приговора Любови Соболь. Приговор обвинительный», — цитирует защитника «РИА Новости».

Наказание, назначенное подсудимой, будет озвучено позднее.

28 июля прокуратура запросила для Соболь два года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных массовых мероприятиях. В частности, сторона обвинения требует запретить ей выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать или участвовать в массовых и иных мероприятиях, выезжать за пределы муниципального образования, где она проживает.

15 апреля Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Сообщалось, что приговор является условным.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия») в отношении юриста было возбуждено 25 декабря 2020 года. По данным следствия, Соболь неоднократно пыталась незаконно попасть в квартиру пенсионерки, которая проживает на востоке Москвы.

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы блогера Алексея Навального экстремистскими и ликвидировал организации. Также была запрещена их деятельность.