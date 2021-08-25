Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в Татарстан и Тюменскую область

Новые чартерные рейсы запускаются этой осенью из Москвы в Казань и Тюменскую область, сообщили в среду, 25 августа, в Ростуризме. Перелеты осуществляет федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства регионов.

Перелеты в Тюменскую область будут осуществляться с 7 сентября, а с 13 сентября — в Казань.

Как отметили в Ростуризме, одной из ключевых задач ведомства является создание условий для того, чтобы люди могли доступно открывать для себя разные направления для отдыха помимо юга страны. Ростуризм при поддержке правительства РФ запустил субсидию, которая позволит туроператорам формировать новые предложения по доступной цене.

«На основе туристических бортов складываются готовые туры, в которых буквально всё спланировано за туриста, а стоимость поездки снижена в 1,5–2 раза. Осенний сезон чартерной программы мы открываем запуском новых рейсов в Казань и Тюмень», — сказала глава ведомства Зарина Догузова в ходе пресс-конференции, посвященной запуску новых чартеров.

Отмечается, что оба направления пользуются популярностью у туристов, особенно в формате семейного отдыха. Так, в прошлом году они вошли в топ-10 по бронированиям в программе Ростуризма по туристическому кешбэку.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, проект по запуску чартерной программы является важным для региона, поскольку это новый этап развития сферы туризма в регионе. Власти области занимались развитием инфраструктуры — строили дороги, создавали комфортную городскую среду, увеличивали номерной фонд и занимались восстановлением Тобольска, где уже в сентябре текущего года планируется открыть аэропорт.

Также Моор рассказал о том, что для многих гостей Тюменская область сегодня регион-«сюрприз».

«В рамках чартерной программы туристы смогут открыть для себя все грани Сибири, испытают настоящее сибирское гостеприимство и получат только яркие впечатления. Гостей ждет насыщенная экскурсионная программа, колоритная сибирская кухня, а также настоящие термальные минеральные источники», — подчеркнул он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, сообщил, что в республике ждут туристов и надеются, что программа будет продолжена.

«Татарстан — одно из самых гостеприимных мест в нашей многонациональной России. Нами была проедена большая совместная работа, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли увидеть нашу республику. 13 сентября первый субсидируемый чартерный рейс отправится из Москвы в Казань. Это важный и нужный проект для развития туристической отрасли региона, а для туристов — возможность познакомиться с самыми красивыми местами Татарстана: Казанский кремль, Остров-град Свияжск, Великий Болгар, а главное, попробовать самую вкусную татарскую кухню. Мы надеемся, что чартерная программа будет востребованной и продолжится в будущем году», — сказал глава республики.

30 июля в Ростуризме указали, что полноценное восстановление внутреннего туризма России возможно к концу текущего года. Эксперты положительно оценили динамику восстановления туристического сектора и подчеркнули, что российские показатели превышают показатели большинства других стран. В свою очередь, ведомство в целях сохранения данного темпа прикладывает все усилия.

Из лидирующих по количеству отдыхающих российских регионов можно выделить Москву, Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. Также первую десятку пополнили такие регионы, как Алтайский край, Ростовская область, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин.