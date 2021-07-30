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Догузова спрогнозировала полноценное восстановление внутреннего туризма в РФ

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Полноценное восстановление внутреннего туризма России возможно к концу текущего года. Таким заявлением в пятницу, 30 июля, поделилась глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она указала, что в первом полугодии 2021 года российский внутренний туризм отметился чуть ли не полным восстановлением — 95%.

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«По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек (останавливались в отелях хотя бы на одну ночь. — «Известия»), что на 85% больше аналогичного периода прошлого года и всего на 5% меньше доковидного 2019 года», — заявила глава туристического ведомства.

Кроме того, помимо названных 24,6 млн человек, еще 49 млн путешествовали по стране без остановок в гостиницах.

Догузова положительно оценила динамику восстановления туристического сектора и подчеркнула, что российские показатели превышает показатели большинства других стран. В свою очередь, ведомство в целях сохранения данного темпа прикладывает все усилия.

Из лидирующих по количеству отдыхающих российских регионов можно выделить Москву, Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. Также первую десятку пополнили такие регионы, как Алтайский край, Ростовская область, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин.

Комментируя туристическую ситуацию на российском Черноморском побережье, Догузова указала, что по текущей динамике результаты 2021 года, вероятно, отметятся увеличением на 10–15% в сопоставлении с аналогичными показателями 2019 года. Параллельно наблюдается постепенное восстановление зарубежных поездок.

Накануне, 29 июля, директор сети турагентств «Розовый слоник» Алексан Мкртчян сообщил о том, что летом текущего года туроператоры не ожидают роста туристического потока в Болгарию. По его мнению, самыми популярными направлениями будут Турция, Россия и Кипр.

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