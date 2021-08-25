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Путин обещал обсудить учреждение в России Дня отца

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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить идею об учреждении в стране Дня отца.

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«Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим», — заявил президент в ходе встречи с представителями общественности в среду, 25 августа.

В конце июля инициатор подобной инициативы — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.

Кузнецова отметила, что запрос на учреждение Дня отца растет с каждым годом, сейчас его отмечают в 28 регионах страны. Омбудсмен высказала мнение, что введение подобного праздника восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет «символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи».

В этом же месяце стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект о праздновании в России Дня отца в октябре. Предложение поступило от Кузнецовой и было поддержано министерством.

В 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже вносила законопроект, которым предлагалось установить в России День отца. Тогда нижняя палата парламента документ отклонила — в комитете указали, что подобные праздники устанавливаются президентом страны. День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.

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