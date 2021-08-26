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Фаг в руки: найден быстрый способ выявить устойчивый туберкулез

Новая отечественная тест-система определит чувствительность микобактерий более чем к десяти видам антибиотиков одновременно
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Прототип тест-системы, которая позволит выявить устойчивые к лечению формы туберкулеза всего за пять дней, создали ученые центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Для сравнения, импортный анализ делается минимум две недели, и стоит гораздо дороже того, что создают в России. Специалисты уверены, что ускоренное определение лекарственной устойчивости микобактерий поспособствует своевременному назначению терапии, позволяющей в короткие сроки прекратить циркуляцию этого возбудителя в обществе.

Коварные палочки Коха

Набор реагентов поможет менее чем за неделю определить у пациентов с туберкулезом легких лекарственную чувствительность к широкому спектру противотуберкулезных и антибактериальных препаратов. Прототип такой тест-системы разработали в федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ ФПИ»).

Специалисты Центра пояснили «Известиям» что, проблема своевременной диагностики и лечения этой категории пациентов очень актуальна в связи с увеличением числа случаев туберкулеза, вызванного лекарственно устойчивыми штаммами возбудителя. А ускоренное определение лекарственной устойчивости микобактерий способствует своевременному назначению терапии, позволяющей в короткие сроки прекратить выделение бактерий у пациента и циркуляцию возбудителя в обществе.

Предполагается, что применение разработанной тест-системы в будущем в два раза сократит время проведения исследования и многократно снизит стоимость анализа по определению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, выделенных у пациентов.

— Кроме того, тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней, — уточнил главный разработчик тест-системы, заведующий отделом инфекционной иммунологии, патологии и биотехнологий ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, профессор Михаил Владимирский.

Ловушка для микобактерий

Еще один плюс в том, что планируемая себестоимость такого набора реагентов в расчете на одно исследование примерно в восемь раз ниже иностранного аналога, подчеркнул разработчик.

По словам Михаила Владимирского, прототип новой тест-системы основан на применении литических микобактериофагов — вирусов, поражающих только микобактерии туберкулеза. Их используют для оценки метаболизма (химические реакции, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. — «Известия») микобактерий лекарственными препаратами.

Принцип метода анализа состоит в выделении возбудителя туберкулеза с последующей его инкубацией (выращиванием) в присутствии лекарственного препарата, соединенного с литическим микобактериофагом D29 (отличается способностью заражать именно возбудителя туберкулеза). В результате этого взаимодействия появляется возможность выделить ДНК микобактериофага, определить его количество и сравнить с контрольными данными. Достоверное уменьшение количества ДНК фага соответствует сохранению чувствительности микобактерий к лекарственному препарату.

По словам разработчиков, в настоящее время получены обнадеживающие результаты с использованием прототипа новой тест-системы в экспериментальных условиях. Однако до внедрения этого теста в практику еще необходимо пройти все стадии клинических исследований и соблюсти все формальные требования к его регистрации.

Подобная тест-система отечественного производства несомненно будет востребована в России, отметил в беседе с «Известиями» профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной хирургии им. М.И. Перельмана, директор клиники фтизиопульмонологии Сечновского университета, профессор Дмитрий Гиллер.

— Проблема устойчивого туберкулеза стоит очень остро во всем мире, но в России ситуация хуже, чем в других странах. Если во всем мире лекарственно резистентный туберкулез выявляется у небольшого процента заболевших, то у нас более половины стоящих на учете имеют именно устойчивую форму болезни, что связано с неадекватными назначениями препаратов и другими факторами, — пояснил Дмитрий Гиллер. — И от того, как скоро мы определим, чем его лечить, зависит эффективность терапии.

Разработка актуальна еще и тем, что своя тест-система будет значительно дешевле, чем зарубежные, подчеркнул.

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, в Российской Федерации на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. В 2020 году было зарегистрировано 47 063 новых случая, показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2010 годом эта цифра снизилась в 2,4 раза. Несмотря на снижение заболеваемости, туберкулез остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения, подчеркнули в ведомстве.

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