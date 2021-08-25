Житель Тамбова перечислил мошенникам почти 3,2 млн рублей

Правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества в отношении 27-летнего жителя Тамбова. Мужчина лишился почти 3,2 млн рублей.

По словам потерпевшего, 24 августа ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счета тамбовчанина якобы производится атака. Чтобы уберечь средства, мужчина предложил потерпевшему перевести деньги на «безопасные» счета. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Потерпевший снял все деньги и частями переводил на продиктованные счета. Мошенник постоянно оставался на связи и убеждал тамбовчанина осуществлять переводы как можно быстрее.

После перечисления средств потерпевший обратился в полицию.

В Петропавловске-Камчатском по факту мошенничества на 1,5 млн рублей возбуждено уголовное дело. Женщина рассчитывала на доход от инвестиций и связалась с лжеброкерами. Потерпевшая установила несколько программ на телефон и перевела средства в течение трех недель.