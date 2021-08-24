В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова указала на существующие статьи Уголовного кодекса РФ, которые позволяют бороться с мошенниками в интернете и по телефону.

Ранее в этот день стало известно, что «Народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих такие инициативы.

Рукавишникова отметила, что обсуждать это предложение и его целесообразность можно будет только после официальной публикации документа и поступления отзывов на него со стороны правоприменителей и экспертного сообщества. Вместе с тем она напомнила, что статья «Мошенничество» содержится в УК РФ и широко применяется к мошенникам как из Сети, так и из обычной жизни.

«Главная сложность — выявить их и изобличить», — сказала первый зампред в беседе с «РИА Новости», опубликованной во вторник, 24 августа.

В то же время, говоря о самой проблеме телефонного мошенничества, сенатор уточнила, что звонки с подменных номеров очень болезненны для россиян. В особенности если злоумышленники в своих корыстных целях звонят с якобы знакомых номеров.

Главным средством эффективной защиты интересов и сбережений от подобных действий Рукавишникова назвала проверку достоверности звонка и содержания разговора. Она также призвала проявлять граждан РФ осторожность при любой попытке собеседника узнать их персональные данные.

Накануне в МВД России рассказали об выявлении телефонных мошенников по типичным фразам, которые используются преступниками в процессе общения с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники рассказывают о неких родственниках, попавших в беду, или же грозятся проверками организации.