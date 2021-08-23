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Жительница Камчатки лишилась 1,5 млн рублей из-за лжеброкеров

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В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина лишилась 1,5 млн рублей, рассчитывая заработать на инвестициях.

Полиция назвала типичные фразы телефонных мошенников

Потерпевшая увидела объявление о возможности выгодно вложиться в «торговлю финансовыми активами». Женщина вышла на связь с незнакомцами, которые представились сотрудником банка и трейдером инвестиционной компании. Под руководством злоумышленников жительница Петропавловска-Камчатского установила несколько программ на телефон и в течение трех недель перевела 1,5 млн рублей. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

Женщина пыталась обналичить часть средств, но вернуть деньги не удалось. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Жертвой данной схемы в начале августа стала еще одна жительница Камчатки. 40-летняя женщина хотела заработать на торговле криптовалютой и лишилась 2,5 млн рублей.

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