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В РФ назвали сроки подписания второго контракта на поставку ЗРК С-400 Турции

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Второй контракт на поставку Турции дополнительной партии систем С-400 (ЗРК С-400) может быть подписан в этом году. Об этом в среду, 25 августа, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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«В ближайшее время — это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году», — заявил журналистам Михеев.

23 августа Михеев заявлял, что Россия и Турция продолжают консультации по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 (ЗРК С-400), стороны находятся на финальной стадии переговоров.

5 августа директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Москва ценит позицию Турции по закупке С-400, а также видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой.

Он добавил, что Турция действует сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление.

21 июля сообщалось, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военной техники.

За день до этого Михеев рассказал, что Москва и Анкара уже согласовали программу технологического сотрудничества по поставкам С-400.

В конце мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимыми требования других стран не использовать купленные российские системы.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

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