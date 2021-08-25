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Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране

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В Польше начинается четвертая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду, 25 августа, в эфире «Польского радио» руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик, отвечающий за проведение вакцинации в стране.

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«Согласно моделям, которые обсуждаются в том числе на встречах правительственной группы кризисного управления, можно увидеть, что эта волна будет набирать силу в сентябре и октябре», — сказал он.

Дворчик уточнил, что власти уже подготовили разные сценарии, в том числе связанные с введением ограничений на местном уровне в зависимости от числа заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Однако каких-то конкретных решений еще не принималось, добавил он.

Польша уже прошла три волны пандемии. Рекорд по суточному числу заболевших был отмечен 1 апреля — свыше 35 тыс. человек. В мае ситуация стабилизировалась, все лето прирост был на уровне 100–200 случаев заражения в сутки.

С конца 2020 года в Польше проходит вакцинация от COVID-19. Прививку делают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

22 августа власти Польши ввели обязательный семидневный карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения штамма «Дельта».

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