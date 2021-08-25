В США легкомоторной самолет экстренно сел на автомагистраль

Легкомоторный самолет Piper PA-32 совершил экстренную посадку на автомагистрали Interstate 5 недалеко от американского города Дель-Мар. В результате пострадали два человека, находившиеся в автомобилях. Об этом 24 августа сообщило местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителя дорожной полиции Калифорнии и Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Инцидент произошел вечером 24 августа. У самолета возникли технические неполадки, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку. Пилот и его пассажир не пострадали. Два человека, которые в этот момент находились на трассе в машинах, получили травмы и были госпитализированы.

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