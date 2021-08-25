Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за пожаров

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение выделить помощь четырем округам штата Калифорния из-за бушующих там пожаров. Об этом во вторник, 24 августа, сообщается на сайте Белого дома.

После объявления главой государства в штате режима чрезвычайного положения федеральные ведомства могут автоматически оказывать помощь местным властям. Помощь может представлять собой, в частности, выделение временного жилья, ремонт домов, кредиты под низкий процент, что иметь возможность восстановить незастрахованную недвижимость. Кроме того, федеральное правительство может взять на себя часть определенных расходов НПО и местных властей по ликвидации последствий происшедшего.

Крупнейший за всю историю штата Калифорния природный пожар «Дикси» продолжает стремительно расширяться, к 12 августа уничтожено как минимум 550 домовладений.

«Дикси» уже охватил более 2 тыс. кв. км, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сложный рельеф местности и сильный ветер мешают пожарным сдерживать пламя.

По оценкам пожарных служб, в штате сейчас под угрозой находятся около 14 тыс. домов.

Природный пожар «Дикси» начался в Калифорнии 14 июля. Это крупнейший пожар, который бушует сейчас в Соединенных штатах. Кроме «Дикси» на территории США продолжаются около 100 пожаров в 15 штатах.