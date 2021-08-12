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Сильнейший в истории Калифорнии пожар уничтожил 550 домов и 14 тыс. под угрозой

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Крупнейший за всю историю штата Калифорния природный пожар «Дикси» продолжает стремительно расширяться, уничтожено как минимум 550 домовладений.

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В данный момент «Дикси» охватывает более 2 тыс. кв. км, при этом огонь локализован лишь на 30%. Сложный рельеф местности и сильный ветер мешают пожарным сдерживать пламя.

Как сообщает Associated Press, по оценкам пожарных служб, в штате сейчас под угрозой находятся около 14 тыс. домов.

В свою очередь, из-за быстрого распространения огня власти объявили эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов в штате Монтана.

Природный пожар «Дикси» начался в Калифорнии 14 июля. Это крупнейший пожар, который бушует сейчас в Соединенных штатах. Кроме «Дикси» на территории США продолжаются около 100 пожаров в 15 штатах.

Из-за бушующей стихии из штата эвакуировали как минимум 16 тыс. человек.

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