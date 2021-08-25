Россиянки проиграли команде США в матче чемпионата мира по хоккею

Женская сборная США по хоккею одержала победу над командой России со счетом 6:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Канаде. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам игры россиянки находятся на третьем месте в группе А с тремя очками. Американки с девятью очками занимают верхнюю строчку.

На втором месте команда Канады (6 очков), последнюю строчку делят между собой Финляндия и Швейцария (обе — 0 очков, 2 матча).

25 августа российские хоккеистки сыграют с командой Финляндии, а действующие чемпионки мира — американки — 26 августа встретятся с командой Канады. Все сборные группы А выйдут в плей-офф.

Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает на турнире под флагом Олимпийского комитета России. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель 29 апреля сообщил, что вместо гимна в случае побед будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.