Рогозин рассказал о судьбе испытавшей жидкостное дыхание таксы

Такса Николас, принимавшая участие в эксперименте по жидкостному дыханию, теперь катается на мотоцикле. Об этом 24 августа рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Она жива-здорова (такса), на мотоцикле катается», — сказал он в эфире YouTube-канала «Эхо Москвы». Сейчас собака живет у помощника Рогозина Артема Лепесина.

По словам гендиректора госкорпорации, жидкостное дыхание, которое тестировалось на таксе, планируется использовать в российской пилотируемой космонавтике через 10–15 лет для дальних перелетов. Как добавил Рогозин, если бы технология существовала ранее, то можно было бы спасти погибший экипаж подлодки «Курск», отмечает «Газета.ру».

Эксперимент по жидкостному дыханию прошел 19 декабря 2017 года. Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, демонстрировал президенту Сербии Александру Вучичу разработки Фонда перспективных исследований.

Для демонстрации разработки таксу полностью погрузили в колбу с жидкостью, в которой можно было дышать.

Кадры эксперимента попали в Сеть и вызвали критику со стороны общественности. Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки «живы и здоровы», а ту самую таксу он забрал к себе домой.