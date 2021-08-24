Эксперты оценили обновленные рекомендации Минздрава по вакцинации

Минздрав России 24 августа опубликовал обновленные методические рекомендациях по порядку проведения вакцинации против коронавируса, в которых указано, какими вакцинами стоит прививать россиян в зависимости от возраста.

Согласно документу, вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены взрослым старше 18 лет, а «КовиВак» и «Спутник Лайт» — лицам в возрасте от 18 до 60 лет. В этом же документе указывается, что в инструкции к последнему препарату прописана возможность его применения людьми старше 60 лет.

При этом 21 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» лицами старше 60.

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил «Известиям» такие разночтения. Так, по его словам, однокомпонентная вакцина появилась, скорее всего, не из медицинских соображений, а из организационных.

Во-первых, в случае непредвиденных обстоятельств препаратом можно привить быстрее большее количество людей, что обеспечит гражданам хоть какую-то защиту от вируса. Во-вторых, как подчеркнул эксперт, препарат предназначен для ревакцинации. С этой целью был взят первый компонент «Спутника V» и налажено отдельное производство.

Поздняков назвал закономерным в таких условиях разрешение «Спутника Лайт» к применению у людей старше 60 лет, так как «Спутник V» уже получит такое разрешение.

В обновленных методических рекомендациях Минздрава также прописано, как долго действует QR-код, полученный после иммунизации или болезни.

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