Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Сюжет:

Эксперты оценили обновленные рекомендации Минздрава по вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России 24 августа опубликовал обновленные методические рекомендациях по порядку проведения вакцинации против коронавируса, в которых указано, какими вакцинами стоит прививать россиян в зависимости от возраста.

Зверская защита: эффективна ли вакцина для животных против новых штаммов
Вариант коронавируса «Дельта» может быть более заразным не только для людей, а «Альфа» вызывает у домашних питомцев проблемы с сердцем

Согласно документу, вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены взрослым старше 18 лет, а «КовиВак» и «Спутник Лайт» — лицам в возрасте от 18 до 60 лет. В этом же документе указывается, что в инструкции к последнему препарату прописана возможность его применения людьми старше 60 лет.

При этом 21 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» лицами старше 60.

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил «Известиям» такие разночтения. Так, по его словам, однокомпонентная вакцина появилась, скорее всего, не из медицинских соображений, а из организационных.

Во-первых, в случае непредвиденных обстоятельств препаратом можно привить быстрее большее количество людей, что обеспечит гражданам хоть какую-то защиту от вируса. Во-вторых, как подчеркнул эксперт, препарат предназначен для ревакцинации. С этой целью был взят первый компонент «Спутника V» и налажено отдельное производство.

Поздняков назвал закономерным в таких условиях разрешение «Спутника Лайт» к применению у людей старше 60 лет, так как «Спутник V» уже получит такое разрешение.

В обновленных методических рекомендациях Минздрава также прописано, как долго действует QR-код, полученный после иммунизации или болезни.

Подобнее читайте в материале «Известий»:

Спутник жизни: Минздрав обновил прививочные рекомендации

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021